Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 10:05

БПЛА летали над пляжем во время июльского визита Лаврова в КНДР

Захарова: дроны применялись для мониторинга пляжа во время визита Лаврова в КНДР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Северокорейские беспилотники мониторили пляж, который посетил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в КНДР, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в современном мире, пожалуй, нет государств, которые не использовали бы беспилотные летательные аппараты для разных целей.

Мы недавно были в КНДР, страну посещал с визитом министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. И одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники. Это просто один из примеров, — рассказала она.

Трехдневная поездка Сергея Лаврова в КНДР началась 11 июля. Политик посетил город Вонсан, где в конце июня заработала новая курортная зона на Кальмаском полуострове. Лавров оказался среди первых иностранных гостей, приглашенных ее посетить.

Ранее компания «Антигравитация» представила отечественный аналог украинского гексакоптера «Баба-яга». Аппарат изначально создавался для сельскохозяйственных нужд, но может быть адаптирован под другие задачи. Дрон способен нести до 80 килограммов груза, развивать скорость до 70 км/ч и летать около 20 минут. При этом его автопилот и программное обеспечение полностью российского производства.

КНДР
Мария Захарова
Сергей Лавров
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.