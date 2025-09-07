БПЛА летали над пляжем во время июльского визита Лаврова в КНДР

Северокорейские беспилотники мониторили пляж, который посетил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в КНДР, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в современном мире, пожалуй, нет государств, которые не использовали бы беспилотные летательные аппараты для разных целей.

Мы недавно были в КНДР, страну посещал с визитом министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. И одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники. Это просто один из примеров, — рассказала она.

Трехдневная поездка Сергея Лаврова в КНДР началась 11 июля. Политик посетил город Вонсан, где в конце июня заработала новая курортная зона на Кальмаском полуострове. Лавров оказался среди первых иностранных гостей, приглашенных ее посетить.

