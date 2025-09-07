Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко посоветовала хейтерам оставить при себе советы по поводу ее груди. Скандал вспыхнул, когда финалистка «Мисс мира — 2014» выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с отдыха, где видно декольте.

Подписчики участницы конкурса красоты вспомнили, что три года назад девушка делала в Дубае пластику груди. Позже она родила ребенка и остановила выбор на грудном вскармливании, что в конечном итоге повлияло на ее внешность. В ответ Костенко жестко отметила, что вопросы о ее груди являются бестактными.

Ранее Тарасова заподозрили в попытке измены жене. Две блогерши из Ростова, с которыми он общался, опубликовали переписку, где спортсмен просит номер телефона одной из них. Спустя несколько суток после скандала Тарасов оправдался и обвинил девушек во лжи и хайпе.

Также Костенко в ходе круглого стола возмутилась словом «рожалка» и призвала перестать называть так матерей. По ее словам, желание женщин рожать детей не должно считаться чем-то постыдным.