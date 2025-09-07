ВСУ атаковали один российский регион 120 дронами Гладков: более 120 дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью 120 беспилотников за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате атак погибли два человека, еще четверо пострадали.

В районе хутора Масычево в результате атаки дрона на «Газель» погиб мирный житель. <…> В селе Новая Таволжанка мирный житель погиб в результате детонации дрона, — проинформировал губернатор.

Ранее стало известно, что в Воронежской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал местный житель. Губернатор области Александр Гусев пояснил, что инцидент произошел при уничтожении дронов силами ПВО.

При этом в ночь на 7 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, дроны ликвидированы в 10 регионах России и над Азовским морем. Так, больше всего — 21 беспилотник — сбили над территорией Краснодарского края. Отмечается, что статистика велась с полуночи до 06:30 мск.