В «СберНПФ» раскрыли размер пенсии для россиян без трудового стажа «СберНПФ»: россиянам без трудового стажа положена пенсия в размере 8824 рубля

Жителям России с маленьким трудовым стажем или вовсе без него положена социальная пенсия в размере 8824 рубля, рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина. Аналогичные выплаты ждут тех, кто заработал менее 30 пенсионных баллов.

Кроме того, страховая пенсия положена инвалидам всех групп, детям-сиротам. Отмечается, что ее начисляют позже страховой. В 2026 мужчины могут претендовать на выплаты с 69 лет, а женщины — с 64 лет. В 2028 году — с 70 и 56 лет соответственно, рассказала исполнительный директор «СберНПФ».

В том случае, если доход пенсионера ниже прожиточного минимума, назначается социальная доплата до федерального уровня (15 250 рулей) или регионального, если он выше. При оценке учитываются пособия, льготы, и другие выплаты, добавила Пальшина.

Ранее стало известно, что столичным ветеранам выплатят по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Выплат удостоены около 900 ветеранов. Также единоразовые льготы полагаются участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой, военным, сотрудникам предприятий, учащимся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившимся в Москве с июля 1941-го по январь 1942 года.