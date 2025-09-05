Столичные ветераны получат выплаты к знаменательной дате Ветеранам выплатят по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой

В связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву столичным ветеранам выплатят единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба мэра и правительства города. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Выплат удостоены около 900 ветеранов.

По традиции единовременную материальную помощь получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в числе которых награжденные медалью «За оборону Москвы», — сказано в документе.

Также выплаты полагаются участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой, военным, сотрудникам предприятий, учащимся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившимся в Москве с июля 1941-го по январь 1942 года.

