Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 13:57

Полиция спасла истощенного ребенка, который провел всю жизнь в заточении

Бразильская полиция спасла девочку, которую родители держали в неволе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция города Сорокаба в штате Сан-Паулу спасла шестилетнюю девочку, которая всю жизнь провела в неволе, передает Daily Mail. Родители не давали ей возможности развиваться и общаться с внешним миром.

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение, содержащее информацию о ненадлежащих условиях проживания ребенка. На основании этого сообщения было принято решение о немедленном изъятии девочки из семьи.

Советник по вопросам защиты детей Лигия Гуэрра отметила, что девочка находилась в подавленном и апатичном настроении. Ее волосы были в спутанном и грязном состоянии, как будто их никогда не мыли. Тот день она провела без еды, употребляя только воду. Девочка также общалась с консультантами и полицейскими, издавая только звуки. После того как ребенка изъяли, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что инвалид пережил 12 лет рабства в Дагестане. Мужчина трудился в тяжелых условиях на кирпичном заводе, автомойке и ферме, ухаживал за скотом. Несмотря на обещанную зарплату, его лишили свободы, документов и возможности сбежать, подвергали физическому и психологическому насилию.

Бразилия
дети
родители
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Утратила контроль»: Захарова пристыдила Швецию из-за дронов
В Москве завершился многотысячный крестный ход
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию
В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине
Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные «качели»
«Лаборатория Касперского» провела анализ хакерских групп, атакующих Россию
«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от пушкинской
Ленивое овощное рагу — готовится само: 20 минут и ужин на столе!
Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью
Борьба за двор без машин обернулась арестом для москвича
Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов
Военэксперт ответил, из-за чего мог начаться пожар в здании кабмина в Киеве
Выявлен неочевидный фактор, ускоряющий ухудшение памяти
«Начат в Российской империи»: Сальдо сделал громкое заявление о Херсоне
В «СберНПФ» раскрыли размер пенсии для россиян без трудового стажа
Рогов сообщил об освобождении Юнаковки
Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо
Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии
Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой
Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.