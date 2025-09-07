Полиция спасла истощенного ребенка, который провел всю жизнь в заточении Бразильская полиция спасла девочку, которую родители держали в неволе

Полиция города Сорокаба в штате Сан-Паулу спасла шестилетнюю девочку, которая всю жизнь провела в неволе, передает Daily Mail. Родители не давали ей возможности развиваться и общаться с внешним миром.

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение, содержащее информацию о ненадлежащих условиях проживания ребенка. На основании этого сообщения было принято решение о немедленном изъятии девочки из семьи.

Советник по вопросам защиты детей Лигия Гуэрра отметила, что девочка находилась в подавленном и апатичном настроении. Ее волосы были в спутанном и грязном состоянии, как будто их никогда не мыли. Тот день она провела без еды, употребляя только воду. Девочка также общалась с консультантами и полицейскими, издавая только звуки. После того как ребенка изъяли, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

