07 сентября 2025 в 12:24

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон удивила всех поклонников, появившись на публике в образе блондинки, однако некоторые предположили, что супруга принца Уильяма стала носить парик. Какие еще новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 7 сентября?

Миддлтон стала носить парик?

Миддлтон дебютировала в образе блондинки во время своего первого выхода в свет после летних каникул. Принцесса Уэльская и принц Уильям посетили Лондонский музей естественной истории, осмотрев недавно преображенные сады. Миддлтон стала королевским покровителем музея в 2013 году.

На протяжении всей королевской жизни у Миддлтон были натуральные темно-каштановые волосы, изредка она добавляла легкие золотистые пряди. Теперь Кейт полностью блондинка. Белокурые локоны стали главной темой выхода Миддлтон на публику.

Пользователи Сети высказали множество мнений по поводу новой прически будущей королевы. Некоторые сочли, что темные волосы шли Кейт больше, другие предположили, что Миддлтон надела парик. Но многим понравилось преображение принцессы.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон Принц Уильям, Кейт Миддлтон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Вы выглядите так красиво со светлыми волосами!» — написала одна из ее поклонниц.

Фанаты также порадовались, что Кейт вернулась на работу и выглядит здоровой, несмотря на последствия борьбы с раком.

Что известно о смерти старейшего члена королевской семьи

Daily Mirror сообщил о смерти старейшего члена королевской семьи — супруги кузена Елизаветы II. Герцогиня Кентская Екатерина Люси Мэри Уорсли скончалась в Кенсингтонском дворце, окруженная родственниками. Ей было 92 года. Она отказалась от королевского титула в 2002 году и работала учительницей музыки в обычной школе.

Букингемский дворец опубликовал заявление: «Ее Королевское Высочество скончалась мирно прошлой ночью. Король и королева, а также все члены королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби».

Герцогиня Кентская, родившаяся в Йоркшире 22 февраля 1933 года, стала первым членом королевской семьи в современной истории Великобритании, кому предстоит католическое погребение.

Герцогиня Кентская Екатерина Люси Мэри Уорсли Герцогиня Кентская Екатерина Люси Мэри Уорсли Фото: David Wimsett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В последние годы она редко появлялась на публике, не присутствовала на похоронах Елизаветы II и коронации Карла III. В октябре 2024 года ее последний раз видели в инвалидном кресле на праздновании 89-летия мужа.

