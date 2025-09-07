Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:32

Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе

Химический запах в Петербурге связан с неблагоприятными погодными условиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неприятный химический запах в Санкт-Петербурге связан с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Превышений предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено не было.

Комитет информировал жителей о неблагоприятных метеорологических условиях — сочетании факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: штиль, слабый ветер, туман. В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов, — говорится в сообщении.

В ходе экспресс-анализа с применением газоанализаторов не было обнаружено превышений предельно допустимых концентраций химических веществ. Информация, полученная со станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга «Минерал», также свидетельствует о том, что все показатели находятся в пределах установленных норм. Несмотря на то что концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм, неприятный запах в городе может сохраняться до 9 сентября.

Ранее в нескольких районах Санкт-Петербурга жители почувствовали резкий химический запах. Он вызывает слезотечение и дискомфорт во рту. Его ощущают в Невском, Приморском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах. Очевидцы описывают его как напоминающий горелую проводку, йод или хлор.

Санкт-Петербург
запахи
жалобы
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.