Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе

Неприятный химический запах в Санкт-Петербурге связан с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Превышений предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено не было.

Комитет информировал жителей о неблагоприятных метеорологических условиях — сочетании факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: штиль, слабый ветер, туман. В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов, — говорится в сообщении.

В ходе экспресс-анализа с применением газоанализаторов не было обнаружено превышений предельно допустимых концентраций химических веществ. Информация, полученная со станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга «Минерал», также свидетельствует о том, что все показатели находятся в пределах установленных норм. Несмотря на то что концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм, неприятный запах в городе может сохраняться до 9 сентября.

Ранее в нескольких районах Санкт-Петербурга жители почувствовали резкий химический запах. Он вызывает слезотечение и дискомфорт во рту. Его ощущают в Невском, Приморском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах. Очевидцы описывают его как напоминающий горелую проводку, йод или хлор.