04 октября 2025 в 09:00

Нарезали лук и нож пахнет? Профессиональные повара знают гениальный способ убрать запах за минуту: работает безотказно

Нарезали лук и нож пахнет? Профессиональные повара знают гениальный способ убрать запах за минуту: работает безотказно Нарезали лук и нож пахнет? Профессиональные повара знают гениальный способ убрать запах за минуту: работает безотказно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Часто нож после лука начинает неприятно пахнуть. Обычное мытье не помогает, но есть простой способ избавиться от запаха без химии.

Луковые сернистые соединения буквально въедаются в металл. Однако вы можете потереть лезвие о поверхность из нержавеющей стали (используйте дно кастрюли или специальный стержень для правки ножей). Проведите лезвием под углом 15–20 градусов 5–10 раз с каждой стороны.

После процедуры ополосните нож холодной водой и вытрите насухо. Такой метод особенно эффективен для ножей из нержавеющей стали. Для керамических лучше использовать лимонный сок или соду.

Храните нож рядом с разделочными досками — это поможет быстро нейтрализовать запах.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковородку, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

