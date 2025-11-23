Забудьте про оливье: этот салат с сервелатом и яичными блинчиками — хит среди закусок на Новый год

Забудьте про оливье! Этот салат с сервелатом и яичными блинчиками — хит среди закусок на Новый год. Он невероятно сытный и ароматный.

Вам понадобится 300 г отварного или запеченного куриного филе, 200 г сервелата, 3–4 свежих огурца, 3 яйца для блинчиков, 2 ст. л. муки, 3 ст. л. молока и майонез для заправки. Яичные блинчики готовятся просто: взбейте яйца с молоком, мукой и щепоткой соли, обжарьте на сковороде 2–3 тонких блина и остудите. Все компоненты нарежьте соломкой: курицу, сервелат, огурцы и свернутые в рулет яичные блинчики. Сложите в миску, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Вкус этого салата — это потрясающий микс текстур и вкусов: нежная курица, пикантная копченость сервелата, сочность огурцов и ароматные, плотные яичные блинчики, которые заменяют привычный в салатах картофель. Салат получается более ярким и интересным, чем классический оливье!

