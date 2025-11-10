Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 11:28

Салат «Невеста»: по вкусу переплюнет оливье, крабовый и «шубу»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Невеста» — это нежное слоеное блюдо, которое полностью оправдывает свое название благодаря белоснежному виду и деликатному вкусу. Эта вкуснятина переплюнет оливье, крабовый и «шубу».

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3 отварные картофелины, 4 яйца, 2 плавленых сырка, майонез для пропитки. Яйца разделите на белки и желтки. Курицу и картофель нарежьте мелкими кубиками, сырки натрите на терке, белки и желтки измельчите отдельно. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель, курица, яичные желтки, плавленый сыр. Каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом. Верх салата обильно покройте тертыми яичными белками, создавая эффект снежного покрывала, — это придает блюду тот самый «свадебный» вид.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Вкус получается удивительно нежным и сбалансированным: сочная курица и картофель сочетаются со сливочными нотками плавленого сыра, а яичные белки придают воздушность. Этот салат особенно хорош в охлажденном виде и станет украшением любого праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить слоеный салат «Карнавал» с крабовыми палочками.

Читайте также
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Готовлю на Новый год и по будням татарский салат. Первым исчезает со стола!
Семья и жизнь
Готовлю на Новый год и по будням татарский салат. Первым исчезает со стола!
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Семья и жизнь
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Готовлю икру-рамиро за 20 минут: простая закуска, которая заменяет соусы и паштеты к любому блюду
Общество
Готовлю икру-рамиро за 20 минут: простая закуска, которая заменяет соусы и паштеты к любому блюду
Салат «Лесок» с жареными грибочками: никаких слоев и трудностей — смешал, и вкуснятина готова
Общество
Салат «Лесок» с жареными грибочками: никаких слоев и трудностей — смешал, и вкуснятина готова
рецепты
салаты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оргкомитет НРФ-9 объявил спикеров главных сессий деловой программы
Живодеры искалечили кота, взорвав петарду в его заднем проходе
Собчак появилась на публике в прозрачном корсете
В Госдуме назвали главное условие роста производительности труда в России
Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.