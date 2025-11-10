Салат «Невеста»: по вкусу переплюнет оливье, крабовый и «шубу»

Салат «Невеста» — это нежное слоеное блюдо, которое полностью оправдывает свое название благодаря белоснежному виду и деликатному вкусу. Эта вкуснятина переплюнет оливье, крабовый и «шубу».

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3 отварные картофелины, 4 яйца, 2 плавленых сырка, майонез для пропитки. Яйца разделите на белки и желтки. Курицу и картофель нарежьте мелкими кубиками, сырки натрите на терке, белки и желтки измельчите отдельно. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель, курица, яичные желтки, плавленый сыр. Каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом. Верх салата обильно покройте тертыми яичными белками, создавая эффект снежного покрывала, — это придает блюду тот самый «свадебный» вид.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Вкус получается удивительно нежным и сбалансированным: сочная курица и картофель сочетаются со сливочными нотками плавленого сыра, а яичные белки придают воздушность. Этот салат особенно хорош в охлажденном виде и станет украшением любого праздничного стола.

