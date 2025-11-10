Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20 Экс-дипломат Макулеба: отказ Трампа ехать на саммит G20 приведет к изоляции США

Президент США Дональд Трамп отказом ехать на саммит G20 в ЮАР изолирует США от мира, считает бывший дипломат ЮАР Кингсли Макулеба. По его мнению, которое приводит радиостанция EWN, глава Белого дома отказался от участия в мероприятии из-за непонимания того, как быстро меняется мир.

Что делает Трамп: он изолирует Америку. Соединенные Штаты, таким образом, не будут присутствовать на обсуждении критически важных вопросов. В этом и состоит проблема, — сказал Макулеба.

Ранее Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР. По его словам, республике больше не место в организации, поскольку в стране, как он считает, происходит «коммунистическая тирания».

Позже вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что заявление Трампа о бойкоте саммита G20 в ЮАР из-за ситуации с африканерами (потомками белых колонизаторов) создало неловкое положение для союзников США. По его словам, заботу о правах белого населения должны проявлять в первую очередь бывшие колониальные страны, а не Соединенные Штаты.