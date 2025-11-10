Готовлю икру-рамиро за 20 минут: простая закуска, которая заменяет соусы и паштеты к любому блюду

Эта икра — настоящая палочка-выручалочка на кухне. Ее можно намазать на тост, подать к мясу или использовать как основу для сэндвича. Всего 20 минут — и у вас готова яркая и ароматная закуска.

Для икры мне понадобится перец рамиро (4 шт.), лук (0,5 шт.), чеснок (3 зубчика), оливковое масло, соль, перец, сушеные травы (орегано или прованские травы).

Перцы рамиро мою, разрезаю пополам и удаляю семена. Лук очищаю и нарезаю крупными дольками. Выкладываю перцы и лук на противень, застеленный пергаментом. Сбрызгиваю оливковым маслом и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут. Овощи должны стать мягкими и слегка подрумяниться по краям. Чеснок не запекаю — он пойдет в икру сырым для сохранения остроты и аромата. Готовые овощи немного остужаю, затем очищаю перцы от кожицы — после запекания она легко снимается. Складываю запеченные перцы, лук и сырой чеснок в чашу блендера. Добавляю соль, перец, сушеные травы и еще пару столовых ложек оливкового масла. Измельчаю до желаемой консистенции — можно сделать полностью гладкое пюре или оставить небольшие кусочки для текстуры. Пробую и при необходимости корректирую рецепт. Храню в стеклянной банке в холодильнике до 5 дней.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.