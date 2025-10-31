Слоеный салат «Карнавал» с крабовыми палочками: выглядит как селедка под шубой, но в 10 раз нежнее

Приготовьте невероятно яркий и вкусный слоеный салат «Карнавал». Он выглядит как селедка под шубой, но готовится с крабовыми палочками и в 10 раз нежнее.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца, 200 г колбасного копченого сыра, 2 отварные свеклы среднего размера, 150–200 г майонеза. Все ингредиенты натрите на крупной терке и выкладывайте слоями в следующей последовательности: крабовые палочки, яйца, колбасный сыр, свекла. Каждый слой промазывайте майонезной сеточкой. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус получается сложным и сбалансированным: нежные крабовые палочки и яйца гармонично сочетаются с копчеными нотами сыра и сладковатой свеклой, а майонез объединяет все слои в единую композицию. Салат поражает контрастом текстур и цветов — от нежно-белого до насыщенного бордового.

