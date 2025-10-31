Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:21

Быстрый и сытный салат родом из студенчества — доработал старый рецепт и открыл для себя это блюдо заново

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я открыл для себя в студенческие годы, когда нужно было готовить быстро, дешево и питательно. Прошло много лет, а он до сих пор остается в моем меню — идеальное сочетание простоты и сбалансированного вкуса. Ничего лишнего, только чистый белок и насыщенный вкус.

Для салата мне нужно: 120 г отварной куриной грудки, 2 вареных яйца, 60 г консервированной кукурузы, столовая ложка греческого йогурта и столовая ложка соевого соуса. Курицу нарезаю небольшими кубиками, яйца режу четвертинками.

Кукурузу откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний сок. Соединяю все ингредиенты в миске, заправляю смесью йогурта и соевого соуса. Аккуратно перемешиваю, стараясь не превратить яйца в кашу. Даю настояться 5–7 минут — за это время курица пропитывается заправкой. Подаю сразу, можно украсить зеленым луком.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

