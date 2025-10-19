Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 16:15

Не нужно ничего мариновать, эту закуску можно есть сразу: баклажаны по-китайски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-китайски с легкостью затмят все закуски, которые вы когда-либо готовили! А главное, не нужно ничего мариновать, их можно есть сразу.

Вкус получается с идеальным балансом — нежная кремовая текстура баклажанов с хрустящей корочкой сочетается с насыщенным кисло-сладким соусом с нотами имбиря, чеснока и соевого соуса, с легкой остринкой и сладковатым послевкусием.

Вам понадобится: 2 средних баклажана, 4 ст. л. кукурузного крахмала, масло для жарки. Для соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. свежего имбиря, 1 ч. л. кунжутного масла, щепотка перца чили. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Промокните бумажным полотенцем, обваляйте в крахмале и обжарьте до золотистой корочки. Для соуса смешайте все ингредиенты и прогрейте на сковороде 2–3 минуты. Залейте баклажаны соусом, аккуратно перемешайте и сразу подавайте.

Это блюдо особенно хорошо с рисом и станет прекрасной альтернативой мясу для вегетарианцев.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту со сладким перцем для зимних застолий: отлично хранится.

