04 апреля 2026 в 15:01

Пять начинок для тарталеток на любой вкус — самые простые и вкусные закуски. Готовятся за минуты, а выглядят как с фуршета

Тарталетки — идеальный вариант, когда нужно быстро накрыть стол и при этом удивить гостей. Достаточно нескольких простых сочетаний, чтобы получить сразу несколько разных закусок — от классических до более изысканных.

Ветчина + сыр + чеснок: ветчину нарезаем мелкими кубиками, добавляем тертый твердый сыр, немного майонеза или сметаны и щепотку чеснока. Получается насыщенно, ароматно и очень быстро.

Тунец + яйцо + огурец: консервированный тунец разминаем, добавляем нарезанное вареное яйцо, зеленый лук и огурец (свежий или маринованный), заправляем ложкой майонеза. Нежный вариант, который напоминает мини-салат.

Лосось + сливочный сыр: слабосоленый лосось мелко нарезаем, смешиваем с творожным сыром, добавляем немного лимонного сока и укроп. Идеально для праздничного стола — вкус получается очень деликатный.

Курица + ананас + сыр: отварную курицу нарезаем, добавляем кусочки ананаса и тертый сыр, заправляем небольшим количеством майонеза. Сладковато-соленое сочетание, которое всегда нравится гостям.

Груша + дорблю + грецкий орех: грушу нарезаем кубиками, смешиваем с голубым сыром и орехами, добавляем каплю меда. Наполняем тарталетки и отправляем в духовку на 5–7 минут — получается уже почти ресторанная закуска.

Полезный совет: чтобы тарталетки не размокали, наполняйте их начинкой непосредственно перед подачей — так они останутся хрустящими и аккуратными.

Ранее мы делились рецептом несладкой овсянки. Сливочная с сыром и жареным яйцом сверху.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
