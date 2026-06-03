ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 21:15

Без жарки и запекания: маринованные кабачки с болгарским перцем — любимая закуска в сезон

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Маринованные кабачки — это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит свое время, но хочет побаловать семью яркой закуской. Кабачки получаются невероятно ароматными, при этом остаются легкими и некалорийными.

Для приготовления понадобится: 2–3 молодых кабачка, 2 болгарских перца, 1 большой пучок петрушки, 1 головка чеснока, 50 мл яблочного уксуса, 50 мл растительного масла (с запахом), 1 ст. л. соли, 1 ч. л. меда (вместо сахара), 1/2 ч. л. черного молотого перца, 1/4 ч. л. красного острого перца.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Отварите в кипящей подсоленной воде 3–5 минут, откиньте на дуршлаг. Перец нарежьте мелкими кубиками. Петрушку и чеснок мелко порубите. В отдельной миске смешайте перец, зелень, чеснок, уксус, масло, соль, мед и специи.

В глубокой миске выкладывайте слоями: кабачки, затем перечную заправку, снова кабачки и заправку. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2–3 часа, затем уберите в холодильник на 6 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже попробовала замариновать кабачки таким способом и рекомендовала добавить к овощам несколько веточек свежего укропа — это придаст дополнительный аромат.

Ранее стало известно, как приготовить зеленую аджику без варки.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, сколько россиян готовы перенести отпуск ради экономии
Общество
Стало известно, сколько россиян готовы перенести отпуск ради экономии
Бывший футболист сборной России въехал в скорую в Москве
Общество
Бывший футболист сборной России въехал в скорую в Москве
Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов
Общество
Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов
5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета
Семья и жизнь
5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета
Кабачковый рулет для тех, кому нельзя жареное и жирное: без масла — легкий корж и нежная начинка
Общество
Кабачковый рулет для тех, кому нельзя жареное и жирное: без масла — легкий корж и нежная начинка
Общество
рецепты
кабачки
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров
Атака под Брянском оборвала жизнь сотрудника энергетиков
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.