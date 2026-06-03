Без жарки и запекания: маринованные кабачки с болгарским перцем — любимая закуска в сезон

Без жарки и запекания: маринованные кабачки с болгарским перцем — любимая закуска в сезон

Маринованные кабачки — это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит свое время, но хочет побаловать семью яркой закуской. Кабачки получаются невероятно ароматными, при этом остаются легкими и некалорийными.

Для приготовления понадобится: 2–3 молодых кабачка, 2 болгарских перца, 1 большой пучок петрушки, 1 головка чеснока, 50 мл яблочного уксуса, 50 мл растительного масла (с запахом), 1 ст. л. соли, 1 ч. л. меда (вместо сахара), 1/2 ч. л. черного молотого перца, 1/4 ч. л. красного острого перца.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Отварите в кипящей подсоленной воде 3–5 минут, откиньте на дуршлаг. Перец нарежьте мелкими кубиками. Петрушку и чеснок мелко порубите. В отдельной миске смешайте перец, зелень, чеснок, уксус, масло, соль, мед и специи.

В глубокой миске выкладывайте слоями: кабачки, затем перечную заправку, снова кабачки и заправку. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2–3 часа, затем уберите в холодильник на 6 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже попробовала замариновать кабачки таким способом и рекомендовала добавить к овощам несколько веточек свежего укропа — это придаст дополнительный аромат.

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