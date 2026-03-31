Несладкая овсянка — сливочная с сыром и жареным яйцом сверху. Простой завтрак, который удивляет

Если обычная овсянка уже надоела, попробуйте этот несладкий вариант с яйцом и сыром — он совсем не похож на привычную кашу. Получается сытное кремовое блюдо с насыщенным вкусом, которое легко заменяет полноценный завтрак или даже ужин. А жареное яйцо сверху делает его еще более аппетитным и «ресторанным».

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 150 г, черри — 100 г, сливки — 150 мл, сыр — 80–100 г, сливочное масло — 40 г, вода — 50 мл, соль, перец — по вкусу, яйцо — 1–2 шт.

Приготовление

На сковороде растопите сливочное масло и выложите разрезанные пополам помидоры черри, тушите до мягкости, чтобы они дали сок. Добавьте овсяные хлопья, влейте немного воды и прогрейте 3–4 минуты, помешивая. Затем влейте сливки и готовьте еще около 5 минут до кремовой консистенции.

Добавьте тертый сыр, перемешайте — он расплавится и сделает блюдо густым и тягучим. Посолите, поперчите по вкусу. Отдельно обжарьте яйцо до желаемой степени готовности и выложите сверху на горячую овсянку.

Желток при разрезе смешивается с кашей и делает вкус еще более насыщенным — получается необычно, сытно и очень вкусно.

Ольга Шмырева
