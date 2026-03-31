31 марта 2026 в 09:10

Вареники не леплю — делаю ленивые картофельные брусочки в соусе. Вкуснота без мороки

Фото: D-NEWS.ru
Когда не хочется тратить время на лепку, этот рецепт становится настоящим спасением. Все проще в разы, а вкус — как у домашних вареников, только нежнее и мягче. Получается сытное блюдо, которое исчезает со стола быстрее, чем готовится.

Ингредиенты

Картофель — 300 г, творог — 200 г, яйцо — 1 шт., мука — 5–6 ст. л., соль — по вкусу, сливочное масло — для подачи, сметана и чеснок — по вкусу, шампиньоны — 300 г, лук — 1 шт., растительное масло — для жарки, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите картофель и разомните в пюре, дайте немного остыть. Творог протрите или просто хорошо разомните и смешайте с картофелем. Добавьте яйцо, соль и постепенно вмешайте муку — должно получиться мягкое, не липкое тесто.

Скатайте его в колбаску и нарежьте небольшими брусочками. Отварите в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты после всплытия. Готовые брусочки выложите на тарелку и полейте растопленным сливочным маслом. Обжарьте шампиньоны с луком до золотистости, добавьте чеснок и сметану и подайте сверху — получается особенно ароматно и вкусно.

Ранее мы делились рецептом яблочного штруделя как во французском кафе. Удивит даже тех, кто с выпечкой на «ты».

Проверено редакцией
Слойки, которые исчезают за минуты: простой способ приготовить идеальную яблочную выпечку дома
Забудьте про баночный хрен из супермаркета. Этот домашний соус — совсем другая история. Острый, но нежный, попробуйте!
Даже духовку не включаю — кофейно-шоколадный кефирник. Печем блинчики, и готово
Ленивые вареники с капустой без лепки: ароматное горячее для домашнего обеда или ужина
Порционное горячее в лодочках — картошка, курица и 7 минут на сборку. Вкусная идея для обеда или ужина
вареники
картошка
картофель
творог
грибы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

