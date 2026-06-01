Беру 2 яйца и 3 стакана: пеку пирог «Бабушкин» — румяный, пышный и с шикарной заливкой

Пирог «Бабушкин» — это гениально простой домашний рецепт для тех, кто любит мягкую, влажную выпечку без сложного теста и долгой возни. Никакой суеты — смешали все в одной миске, отправили в духовку и получили высокий румяный пирог с нежной серединкой и ароматной глазурью.

Получается настоящая вкуснятина к чаю: пышный, слегка влажный мякиш с тонким сливочным вкусом, легкой лимонной ноткой и сладкой молочной пропиткой. А сверху — нежная глазурь, которая делает пирог еще аппетитнее. Именно такие пироги раньше часто пекли бабушки — простые продукты, а вкус запоминается надолго.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 2 шт., мука — 150 г, соль — щепотка, кефир — 1 стакан, сахар — 1 стакан, молоко — 1 стакан, сливочное масло — 50 г, манная крупа — 1 стакан, разрыхлитель — 1 пакетик. Для глазури: лимонный сок — из 1/2 лимона, сахарная пудра — 100 г, теплое молоко — 3-4 ст. л.

Смешайте кефир, манку, яйца, сахар и растопленное сливочное масло. Оставьте массу на 20–30 минут, чтобы манка хорошо набухла. Затем добавьте просеянную муку, соль и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Выпекайте при 180 градусах около 50–60 минут до сухой шпажки. Готовый горячий пирог прямо в форме полейте теплым молоком и оставьте остывать. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком и нанесите на полностью остывший пирог.

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот пирог. Больше всего удивило, насколько нежным и влажным он получается внутри после молочной заливки. Даже на следующий день пирог остается мягким и ароматным. А если добавить в тесто немного ванили, вкус станет еще уютнее и «домашнее».

Ольга Шмырева
