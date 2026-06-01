01 июня 2026 в 10:31

Я сварил сыр дома и теперь не покупаю магазинный

Я долго думал, что сыр дома — это сложно. В итоге все оказалось проще, чем яичница.

Ингредиенты

Молоко — 3 л, кальций хлористый — 3 мл, заквасочная культура — 0,18 г, сычужный фермент — 0,18 г, соль — 200 г, вода — 1 л.

Как готовлю

Сначала грею молоко до 35 градусов, ни в коем случае не кипячу. Растворяю хлористый кальций в 50 мл воды, выливаю в молоко и перемешиваю. Следом засыпаю закваску, разведенную в молоке, и фермент. Оставляю под крышкой на час, пока не образуется плотный сгусток. Режу его на кубики 2х2 см, аккуратно мешаю 10 минут, даю осесть и сливаю сыворотку. Перекладываю зерно в дуршлаг и оставляю на пару часов. Если хочу более плотный сыр, убираю в холодильник на ночь. Готовлю холодный рассол из 1 литра воды и 200 г соли, заливаю сыр и убираю в холодильник минимум на сутки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первый блин комом? Нет, у меня вышел идеальный сырный пласт! Когда я разрезал творожный сгусток, текстура напомнила плотный сулугуни. Главное открытие: не нужно кипятить молоко, достаточно 35 градусов, иначе брынза будет жесткой. А еще я добавил в рассол щепотку паприки — теперь подаю ее к завтраку с помидорами и базиликом. Гости вчера разметали за вечер, даже не верили, что это я сам сварил.

Дмитрий Демичев
