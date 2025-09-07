Неадекват остался разгуливать на свободе после нападения на девушку В Новосибирске отказались заводить уголовное дело за нападение на девушку

Неадекватный мужчина ворвался на склад в Новосибирске и начал приставать к сотруднице, передает Telegram-канал Mash Siberia. Агрессора задержали, однако, по словам потерпевшей, в действиях мужчины так и не нашли состава преступления.

Предположительно, нападавший находился под воздействием запрещенных веществ. Мужчина зашел в помещение на улице Сухарной и сел рядом с работницей на диван. Затем он начал отбирать телефон у жертвы и пытаться раздвинуть ей ноги. К счастью, пострадавшей удалось схватить нож, вырваться и прогнать нападавшего. После этого девушка заперла дверь изнутри, выбралась через окно и позвала на помощь.

