07 сентября 2025 в 12:04

Неадекват остался разгуливать на свободе после нападения на девушку

В Новосибирске отказались заводить уголовное дело за нападение на девушку

Неадекватный мужчина ворвался на склад в Новосибирске и начал приставать к сотруднице, передает Telegram-канал Mash Siberia. Агрессора задержали, однако, по словам потерпевшей, в действиях мужчины так и не нашли состава преступления.

Предположительно, нападавший находился под воздействием запрещенных веществ. Мужчина зашел в помещение на улице Сухарной и сел рядом с работницей на диван. Затем он начал отбирать телефон у жертвы и пытаться раздвинуть ей ноги. К счастью, пострадавшей удалось схватить нож, вырваться и прогнать нападавшего. После этого девушка заперла дверь изнутри, выбралась через окно и позвала на помощь.

Ранее учитель из индийского штата Мадхья-Прадеш надругался над пятилетней ученицей, когда она осталась с ним наедине. Девочка пришла домой и проплакала всю ночь, а затем рассказала родителям о произошедшем. Они обратились в полицию и в больницу, где подтвердился факт изнасилования. Подозреваемого задержали.

До этого в Новокузнецке мужчина с двумя кухонными ножами напал на сотрудницу кафе и смертельно ранил ее. Он также пытался атаковать еще двоих работников, но тем удалось спастись. Перед этим нападавший около часа сидел за столиком, после чего перепрыгнул через кассу и с криками о проблемах с потенцией и «вырезанных органах» устроил погром в заведении.

