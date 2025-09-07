Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 16:03

Кейт Миддлтон вернула своим волосам родной цвет

Page Six: Кейт Миддлтон вернула коричневый цвет волос

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к своему образу брюнетки, передает Page Six. По данным издания, в субботу, 6 сентября, она появилась на женском чемпионате мира по регби уже с более темным цветом волос, чем несколько дней назад. Принцесса радостно аплодировала, наслаждаясь матчем между Австралией и Соединенным Королевством, отметили в статье.

Спустя несколько дней после кардинальной смены имиджа и превращения в блондинку Кейт Миддлтон, похоже, вернулась к своему классическому образу брюнетки, — сказано в материале.

Ранее, 4 сентября, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей естествознания в Лондоне, где внимание публики привлекла резкая смена имиджа супруги наследника престола. Для выхода на публику принцесса Уэльская выбрала светлую блузку, темно-зеленые брюки и пиджак. Однако главной темой обсуждения стала ее новая прическа: волосы стали заметно светлее, что вызвало оживленные дискуссии среди поклонников. В частности, некоторые из них предположили, что Кейт могла появиться в парике.

