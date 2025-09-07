Соединила творог и тыкву! Через час хрустим вкусной корочкой! Запеканка-хит

Невероятно нежная, солнечная и полезная запеканка из творога и тыквы станет любимым осенним блюдом для всей семьи! Это идеальный способ накормить детей витаминами и порадовать себя лёгким десертом без лишних калорий.

Разогрейте духовку до 180°C. Натрите на мелкой терке 300 г очищенной тыквы. Смешайте тыквенную массу с 500 г творога, 3 яйцами, 5 столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Добавьте 2 столовые ложки манной крупы и половину чайной ложки ванильного экстракта для аромата. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите творожно-тыквенную массу, разровняйте поверхность и смажьте сметаной для образования румяной корочки. Выпекайте 40–45 минут до золотистого цвета. Дайте запеканке немного остыть в форме: так она не осядет, и ее можно будет идеально нарезать на порции. Подавайте тёплой со сметаной или фруктовым соусом. Это блюдо покоряет своей нежностью и солнечным настроением!

