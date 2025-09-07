Саммит ШОС — 2025
Волнушки горячего посола: закатываю специально для стола на Новый год

Закатываю волнушки горячего посола специально для стола на Новый год. Так можно быть уверенным, что заготовки будут храниться. Грибы получаются с насыщенным солено-пряным вкусом с нотками чеснока, укропа и хрена.

Для приготовления очистите 2 кг волнушек, отрежьте ножки и замочите грибы на 12 часов в подсоленной воде (1 ст. л. соли на литр), меняя воду каждые 4 часа. Промойте, залейте чистой водой, добавьте 1 ст. л. соли и варите 20 минут после закипания, снимая пену. Откиньте на дуршлаг. В стерилизованные банки уложите специи: на дно — зонтики укропа, листья хрена и смородины, 3–4 зубчика чеснока. Плотно заполните банки грибами шляпками вниз, пересыпая слои солью (1 ст. л. без горки на литровую банку). Залейте кипящим рассолом (1 л воды + 1 ст. л. соли), добавьте 1 ч. л. уксуса 9% на банку для сохранности.

Закатайте крышками, укутайте одеялом до остывания. Храните в погребе или холодильнике — так волнушки не вздуются и не помутнеют.

