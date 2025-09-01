День знаний — 2025
01 сентября 2025

Грузди соленые холодным способом: готовим вкуснятину для зимних застолий

Готовим вкуснятину для зимних застолий! Грузди соленые холодным способом — это классическая русская закуска, которая сохраняет лесной аромат и хрустящую текстуру.

Вкус эти грибов — это идеальный баланс солености, легкой кислинки и пряных ноток укропа с чесноком, которые раскрываются через месяц выдержки.

Для приготовления переберите 2 кг свежих груздей, очистите от лесного мусора и замочите в холодной воде на 2–3 дня, меняя воду каждые 8 часов чтобы ушла горечь. На дно стерильной банки уложите слоями: листья хрена, вишни и смородины для хруста, зонтики укропа, зубчики чеснока. Далее выкладывайте грибы шляпками вниз, пересыпая каждый слой солью (50 г на 1 кг грибов). Сверху поставьте гнет и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, пока не выделится сок. Затем перенесите в холодное место (погреб или холодильник).

Через 30–40 дней грузди готовы — подавайте их с луком и растительным маслом. Это беспроигрышная закуска для зимних застолий.

грибы
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
