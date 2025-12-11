Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Музыка спасает от дрянного»: Долина разоткровенничалась с поклонниками

Долина срывающимся голосом сообщила, что ее спасают творчество и музыка

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Творчество и музыка спасают в тяжелые времена, сообщила народная артистка РФ Лариса Долина на концерте в Наро-Фоминске. Певица поблагодарила всех присутствующих и назвала бесценным тот факт, что поклонникам интересны она сама и ее песни. По срывающемуся голосу было заметно, что Долина сильно нервничает, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Добрый вечер, дорогие мои друзья. Бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли, а значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что этот вечер будет таким же теплым и сердечным, как и настроение, с которым я вышла на сцену. Творчество и музыка — они спасают от всего самого плохого и дрянного, — заявила Долина.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что сцены с певицей следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика». По словам главы ФПБК, Долиной нужно запретить участвовать во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались. Бородин уверен, что показ картины со звездой будет означать, что скандал с недвижимостью никак не отразился на ее карьере.

