От драников с картошкой устала! Запекаю картофельный «ковёр» с грибами и сметаной. Лесной аромат и хрустящая корочка

Устали от возни с тестом для вареников, но душа всё равно просит чего-то домашнего, сытного и с картошкой? Пришло время взглянуть на привычные ингредиенты под новым углом и приготовить блюдо, которое затмит классику своей простотой и насыщенным вкусом. Этот картофельный «ковёр» — гениальная альтернатива, где нежная основа из тёртого картофеля покрыта ароматной «грибной подушкой» и запечена до идеальной хрустящей корочки. Сочетание земляного запаха грибов, сладковатых луковых ноток и бархатной сметанной заправки создаёт тот самый «лесной» букет, который наполняет кухню уютом и теплом. Это блюдо самодостаточно, эффектно выглядит на столе и требует минимум усилий для максимум удовольствия.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г свежих шампиньонов, 2 крупные луковицы, 200 г сметаны, 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, растительное масло для жарки, соль, чёрный перец, зелень укропа. Духовку разогрейте до 200°C. Картофель очистите и натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок, посолите. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости, в конце добавьте измельчённый чеснок, посолите и поперчите. В сметану вмешайте половину натёртого сыра и укроп. Форму для запекания смажьте маслом. Равномерно распределите по дну картофельную массу, уплотните. Сверху выложите грибную начинку и залейте сметанно-сырной заправкой. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 40-50 минут до румяной золотистой корочки и полной мягкости картофеля. Дайте запеканке немного остыть, нарежьте на порции и подавайте.

