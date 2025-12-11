Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рулет для праздника и ужина: готовлю так, и курятина получается сочной и очень ароматной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Секрет невероятной сочности этого рулета — в двойной защите: грибная начинка внутри сохраняет влагу, а бекон снаружи не дает ей испариться в духовке.

Для рулета мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), бекон (200 г), шампиньоны (250 г), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), укроп, сливочное масло, горчица, соус барбекю, соль, перец, паприка.

Куриные грудки разрезаю вдоль, но не до конца, и раскрываю как книжку. Отбиваю до толщины 1 см. Натираю солью, перцем, паприкой и смазываю горчицей. Шампиньоны мелко режу и обжариваю на сливочном масле с чесноком до золотистого цвета. Остужаю. Сыр натираю на терке, укроп мелко рублю. Смешиваю грибы с сыром и укропом. На каждую грудку выкладываю грибную начинку, равномерно распределяю. Аккуратно сворачиваю рулетом. Каждый рулет оборачиваю полосками бекона внахлест. Выкладываю рулеты швом вниз в форму для запекания. Смазываю соусом барбекю. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Даю немного остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

