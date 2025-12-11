Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 19:25

Грабительницу микрозаймовых офисов приговорили к четырем годам колонии

Ограбившую два офиса микрозаймов жительницу Башкортостана отправили в колонию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Советский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор жительнице Благоварского района, признав ее виновной в двух разбойных нападениях на офисы микрозаймов, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Женщина совершала нападения, вооружившись страйкбольной гранатой. На преступление ее подтолкнули телефонные мошенники.

Первой жертвой грабительницы стал офис «Срочно деньги», откуда она открыто похитила 24,5 тыс. рублей. Второе нападение, на КПК «Грант Займ», оказалось менее удачным и принесло всего 167 рублей. В суде было отмечено, что за участие в этих преступлениях подсудимая должна была получить денежное вознаграждение от неустановленных лиц, которые, по всей видимости, и были теми самыми мошенниками, заставившими ее грабить кредитные организации. Женщина не признала своей вины, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее житель Егорьевска Московской области устроил разгром в местном магазине «Дикси» после неудачной попытки украсть бутылку шампанского. На его действия обратил внимание другой посетитель и отобрал у него игристое, что разозлило неудачливого вора. Обиженный мужчина начал крушить все вокруг.

Уфа
Башкортостан
грабеж
суды
микрозаймы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками
Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA
FIS отказала лыжнику Ардашеву в нейтральном статусе
На Украине мэр избила секретаря горсовета до госпитализации
В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН
Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина
Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео
Серебро поставило рекорд на бирже
Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми
Популярный онлайн-кинотеатр столкнулся с серьезным сбоем
Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом
«Новый Нюрнберг» для Украины, «Аншлаг» без Дубовицкой: что будет дальше
Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка
Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS
Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине
Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО
Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.