Грабительницу микрозаймовых офисов приговорили к четырем годам колонии

Советский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор жительнице Благоварского района, признав ее виновной в двух разбойных нападениях на офисы микрозаймов, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Женщина совершала нападения, вооружившись страйкбольной гранатой. На преступление ее подтолкнули телефонные мошенники.

Первой жертвой грабительницы стал офис «Срочно деньги», откуда она открыто похитила 24,5 тыс. рублей. Второе нападение, на КПК «Грант Займ», оказалось менее удачным и принесло всего 167 рублей. В суде было отмечено, что за участие в этих преступлениях подсудимая должна была получить денежное вознаграждение от неустановленных лиц, которые, по всей видимости, и были теми самыми мошенниками, заставившими ее грабить кредитные организации. Женщина не признала своей вины, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее житель Егорьевска Московской области устроил разгром в местном магазине «Дикси» после неудачной попытки украсть бутылку шампанского. На его действия обратил внимание другой посетитель и отобрал у него игристое, что разозлило неудачливого вора. Обиженный мужчина начал крушить все вокруг.