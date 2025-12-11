Подростки жестоко избили школьника на перемене В Судаке школьники на перемене жестоко избили пятиклассника

В одной из школ города Судака группа сверстников нанесла травмы ученику пятого класса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Пострадавшего ребенка после случившегося доставили в больницу.

В данный момент установлены все участники инцидента, и в настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Семьи подростков, вовлеченных в ситуацию, не состоят на профилактическом учете.

По информации Telegram-канала «ЧП Крым», пятиклассники начали издеваться над школьником. Когда он попытался дать отпор, они избили его. Во время следующей перемены толпа продолжила унижать мальчика, нанося удары ногами по голове.

Пострадавший провел в больнице неделю. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Ранее в Новосибирске двое подростков жестоко избили третьеклассника. Братья играли в снежки, когда к ним подошли незнакомцы. Агрессоры толкнули одного из мальчиков и напали на младшего, избивая его ногами около пяти минут. Отец пострадавших отвез детей в травмпункт, где у младшего диагностировали ссадины, ушибы и отеки, а у старшего — ссадины.