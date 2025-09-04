Саммит ШОС — 2025
Тыква может быть изюминкой блюда! Секрет нежной пасты с сыром

Паста с тыквой и сыром — это изысканное осеннее блюдо, которое сочетает нежность тыквенного пюре и насыщенный вкус сыра. Такой вариант пасты отличается кремовой текстурой и сбалансированным вкусом, подчеркивающим сезонные продукты. Блюдо готовится быстро и просто, делая ужин по-настоящему праздничным.

Для приготовления потребуется: 400 г пасты, 300 г тыквы, 100 г сыра, 2 зубчика чеснока, 100 мл сливок, орегано, соль, перец. Тыкву нарезать кубиками, запечь до мягкости. Приготовить пасту. Размять тыкву в пюре, добавить чеснок, специи, сливки. Смешать с пастой, посыпать сыром. Ключевой секрет — запекание тыквы вместо варки, что позволяет сохранить ее насыщенный вкус и аромат, избегая водянистости соуса. Подавать сразу, украсив зеленью.

Дмитрий Демичев
