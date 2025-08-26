С тыквой и фетой — эта паста стала лидером ленивых рецептов! Готовится сама

С тыквой и фетой — эта паста стала лидером ленивых рецептов! Готовится сама

Паста с тыквой и фетой, запеченная в духовке, — это революционный подход к приготовлению ужина без лишних усилий. Все ингредиенты готовятся вместе в одной форме, что экономит время и минимизирует последующую уборку. Блюдо получается с насыщенным сливочным вкусом, где тыква естественным образом загущает соус, а сыр создает аппетитную корочку.

Для приготовления потребуется: 400 г макарон пенне, 400 г тыквы кубиками, 200 г сыра фета, 3 зубчика чеснока, 1 литр овощного бульона, 200 мл сливок, 1 ч. л. мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Все компоненты, кроме сыра, выкладывают в глубокую форму для запекания, тщательно перемешивают. Сверху раскрошить сыр фета крупными кусками. Форму накрывают фольгой и выпекают 40 минут при 200°C, затем снимают фольгу и готовят еще 10 минут до золотистого цвета.

Готовая паста поражает кремовой текстурой, где тыква полностью растворяется, образуя нежный соус.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.