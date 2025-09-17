Идеальная паста карбонара: итальянская классика, которую так легко приготовить дома

Идеальная паста карбонара! Настоящая итальянская классика, которую так легко приготовить дома! Нежнейший сливочно-сырный соус, хрустящий бекон и идеально приготовленные спагетти. Это блюдо впечатлит вас своим вкусом и сэкономит бюджет — ведь в ресторане оно стоит в разы дороже!
Ингредиенты
- Спагетти — 200 г
- Бекон или грудинка — 250 г
- Масло сливочное — 20 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
Для соуса
- Желтки яичные — 2 шт.
- Сливки 10% — 200 мл
- Сыр пармезан — 50–70 г
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Приготовьте соус: в глубокой миске соедините яичные желтки, сливки, мелко натёртый сыр пармезан, соль и обильное количество свежемолотого чёрного перца. Тщательно взбейте венчиком до однородности. Поставьте на огонь кастрюлю с 2 литрами воды. Когда вода закипит, добавьте столовую ложку соли и опустите спагетти. Варите их на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке, чтобы они остались чуть недоваренными (al dente). На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла.
- Добавьте бекон, нарезанный небольшими кусочками, и обжаривайте на среднем огне до хрустящей корочки, около 5–7 минут. Слейте воду со спагетти, сохраняя немного воды от варки пасты. Выложите горячие спагетти прямо в сковороду к бекону, снимите с огня. Влейте яично-сливочный соус и интенсивно перемешивайте, добавляя по необходимости пару ложек воды от варки пасты — соус станет густым и кремообразным. Подавайте немедленно, посыпав дополнительным тёртым сыром и перцем. Приятного аппетита!
