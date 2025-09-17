Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:24

В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: включение Овечкина в Зал славы не планируется

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Национальная хоккейная лига не принимает решения по включения спортсменов в Зал славы, заявил Metaratings вице-комиссионер организации Билл Дэйли, комментируя перспективы Александра Овечкина. Он отметил, что для этого существует отдельный комитет по отбору.

Сегодня Овечкина точно не включат в Зал славы. Это независимая организация. Мы не принимаем решения по включению спортсменов. У них есть независимо сформированный комитет по отбору, ответственный за процесс, — заявил Дэйли.

Ранее американская ферма «Саммерс» создала лабиринт на кукурузном поле в честь снайперского рекорда Овечкина в НХЛ. Масштабная композиция посвящена историческому достижению хоккеиста, превзошедшему результат легендарного Уэйна Гретцки. Россиянин установил рекорд в ходе сезона-2024/25, обойдя показатель предшественника по количеству голов. На счету 39-летнего олимпийского чемпиона уже 897 заброшенных шайб.

До этого Овечкин рассказал, что хотел бы работать в журналистике, если бы не занимался хоккеем. На вопрос корреспондента ТАСС о том, в какой сфере он желал бы себя попробовать, кроме хоккея, хоккеист ответил, что предпочел бы оказаться на ее месте.

НХЛ
хоккей
Овечкин
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.