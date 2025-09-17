В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы

Национальная хоккейная лига не принимает решения по включения спортсменов в Зал славы, заявил Metaratings вице-комиссионер организации Билл Дэйли, комментируя перспективы Александра Овечкина. Он отметил, что для этого существует отдельный комитет по отбору.

Сегодня Овечкина точно не включат в Зал славы. Это независимая организация. Мы не принимаем решения по включению спортсменов. У них есть независимо сформированный комитет по отбору, ответственный за процесс, — заявил Дэйли.

Ранее американская ферма «Саммерс» создала лабиринт на кукурузном поле в честь снайперского рекорда Овечкина в НХЛ. Масштабная композиция посвящена историческому достижению хоккеиста, превзошедшему результат легендарного Уэйна Гретцки. Россиянин установил рекорд в ходе сезона-2024/25, обойдя показатель предшественника по количеству голов. На счету 39-летнего олимпийского чемпиона уже 897 заброшенных шайб.

До этого Овечкин рассказал, что хотел бы работать в журналистике, если бы не занимался хоккеем. На вопрос корреспондента ТАСС о том, в какой сфере он желал бы себя попробовать, кроме хоккея, хоккеист ответил, что предпочел бы оказаться на ее месте.