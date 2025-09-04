Забудьте про обычные оладьи! Тыквенные с медом — осеннее объедение

Тыквенные оладьи с медом — это нежное и ароматное блюдо, идеальное для осенних завтраков. Сочетание сладкой тыквы и душистого меда создает неповторимый вкус, который нравится и взрослым, и детям. Пышная текстура и золотистая корочка делают эти оладьи настоящим украшением стола.

Для приготовления потребуется: 300 г тыквы, 2 яйца, 3 ст. л. меда, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, масло для жарки. Тыкву натереть на терке, отжать сок. Смешать с яйцами, медом, мукой, разрыхлителем и солью. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Ключевой секрет — тщательное отжимание тыквенной массы от лишней влаги, что обеспечивает идеальную пышность и равномерное прожаривание. Подавать со сметаной или дополнительной порцией меда.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.