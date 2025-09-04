Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 12:18

Малиновая заправка для салата: новый вкус вместо привычного майонеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Классические заправки на основе майонеза или растительного масла постепенно уходят в прошлое. Современные гурманы ищут легкие, яркие и полезные варианты, которые подчеркнут вкус свежих ингредиентов. Малиновая заправка — именно такой соус: нежный, ароматный и необычный. Он прекрасно сочетается с овощными, фруктовыми и даже мясными салатами.

Ингредиенты (на 2–3 порции)

  • свежая или размороженная малина — 3 ст. ложки
  • оливковое масло первого отжима — 2 ст. ложки
  • бальзамический уксус — 1 ст. ложка
  • жидкий мед — 0,5 ч. ложки

Как приготовить малиновую заправку

Шаг 1. Подготовка ягод
Промойте малину и измельчите её до пюре в блендере или ступке.

Шаг 2. Смешивание ингредиентов
Добавьте оливковое масло, влейте бальзамический уксус и положите мед. Если мед засахарился, предварительно растопите его на водяной бане.

Шаг 3. Взбивание
Перемешайте все ингредиенты до однородной текстуры. Попробуйте и при необходимости скорректируйте вкус — добавьте немного меда для сладости или уксуса для кислинки.

Советы по применению

  • Соус хранится в холодильнике до 3–4 дней.
  • Идеален к листовым салатам, мягким сырам, курице или индейке.
  • Для оригинального вкуса можно заменить мед на кленовый сироп, а уксус — на сок лайма.

Малиновая заправка добавит салатам лёгкость и свежесть, а простота её приготовления сделает этот рецепт фаворитом на вашей кухне.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
