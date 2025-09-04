Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 17:44

Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями

Макрон: с США согласованы новые санкции в случае отсутствия прогресса по Украине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Решение о принятии дополнительных антироссийских санкций в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию уже согласовано с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже. По его словам, которые передает Le Parisien, новые ограничения будут введены в том случае, если Москва «продолжит отказываться от мирных переговоров».

Политик подчеркнул, что так называемая «коалиция желающих» планирует в ближайшее время окончательно согласовать вклад Вашингтона в обеспечение гарантий безопасности для Украины. Также французский лидер объявил, что более 20 стран из «коалиции желающих» обязались разместить свои войска на Украине.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон должен покинуть свой пост, а также назвал его безумцем. Так он прокомментировал заявления президента о том, что работа над гарантиями безопасности для Украины окончена, а Европа готова их предоставить.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже, на которой обсуждается украинский кризис. Политик провел на мероприятии лишь 20 минут. При этом ожидается, что Уиткофф будет присутствовать при звонке лидеров ЕС хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Эммануэль Макрон
санкции
США
Украина
