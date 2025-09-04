Саммит ШОС — 2025
Россиянам рассказали, может ли маникюр с гель-лаком привести к бесплодию

Репродуктолог Пришвина: гель-лаки не вызывают бесплодие

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Маникюр с применением гель-лака не вызывает бесплодие, заявила репродуктолог Кристина Пришвина. По ее словам, переданным сайтом «Страсти», негативные эффекты наблюдаются только после использования значительно больших доз вещества, чем те, с которыми сталкивается человек при обычных процедурах.

На данный момент нет достоверных клинических данных, подтверждающих, что использование гель-лака с TПO в обычных условиях, один-два раза в месяц, может привести к бесплодию, — заявила Пришвина.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка является возраст до 30 лет, а рожать второго ребенка можно до 40 лет. По ее словам, продлению репродуктивного возраста способствуют роды и здоровый образ жизни.

