Россиянам рассказали, может ли маникюр с гель-лаком привести к бесплодию

Маникюр с применением гель-лака не вызывает бесплодие, заявила репродуктолог Кристина Пришвина. По ее словам, переданным сайтом «Страсти», негативные эффекты наблюдаются только после использования значительно больших доз вещества, чем те, с которыми сталкивается человек при обычных процедурах.

На данный момент нет достоверных клинических данных, подтверждающих, что использование гель-лака с TПO в обычных условиях, один-два раза в месяц, может привести к бесплодию, — заявила Пришвина.

