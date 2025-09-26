Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 13:49

Репродуктолог назвал факторы риска бесплодия у молодежи

Репродуктолог Базанов: сидячий образ жизни повышает риск бесплодия у молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сидячий образ жизни, стресс, а также плохое питание повышают риски развития бесплодия у молодежи, заявил 360.ru репродуктолог Павел Базанов. Он отметил, что, согласно данным ВОЗ, в последние годы нормативы качества спермы регулярно снижаются.

Достоверно доказаны негативные факторы жизни в крупных городах: это гиподинамия, приличный стресс и нарушение правильного питания, — подчеркнул Базанов.

Для улучшения репродуктивного здоровья врач посоветовал заниматься спортом два или три раза в неделю. Кроме того, он призвал нормализовать свой рацион.

Ранее гинеколог Мадина Бекова предупредила, что эндометриоз в запущенной форме может привести к бесплодию. При этом, по ее словам, этот диагноз не ставит крест на беременности. При правильной терапии многие пациентки могут забеременеть и родить здоровых детей.

бесплодие
здоровье
молодежь
репродуктологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.