Репродуктолог назвал факторы риска бесплодия у молодежи

Сидячий образ жизни, стресс, а также плохое питание повышают риски развития бесплодия у молодежи, заявил 360.ru репродуктолог Павел Базанов. Он отметил, что, согласно данным ВОЗ, в последние годы нормативы качества спермы регулярно снижаются.

Достоверно доказаны негативные факторы жизни в крупных городах: это гиподинамия, приличный стресс и нарушение правильного питания, — подчеркнул Базанов.

Для улучшения репродуктивного здоровья врач посоветовал заниматься спортом два или три раза в неделю. Кроме того, он призвал нормализовать свой рацион.

Ранее гинеколог Мадина Бекова предупредила, что эндометриоз в запущенной форме может привести к бесплодию. При этом, по ее словам, этот диагноз не ставит крест на беременности. При правильной терапии многие пациентки могут забеременеть и родить здоровых детей.