Названы виды спорта, способные вызвать мужское бесплодие

Велоспорт может спровоцировать у мужчины бесплодие, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-андролог Елена Новикова. По ее словам, во время таких занятий происходит постоянное давление на область таза, что в свою очередь провоцирует проблемы с кровообращением и негативно сказывается на фертильности.

Также в зону риска попадают мужчины, которые любят тяжелую атлетику. Специалист объяснила, что большие веса и стремление к рекордам часто идут рука об руку с анаболиками и агрессивным спортивным питанием, а это серьезный удар по мужской фертильности.

К полезным видам активности Новикова отнесла плавание, йогу, бег, спортивную ходьбу и растяжку. Она отметила, что эти практики улучшают кровообращение, снижают уровень стресса и в целом помогают не только держать форму, но и заботиться о будущем отцовстве.

Ранее врач Олег Аполихин заявил, что огромную опасность для фертильности представляет девиантное сексуальное поведение. По словам эксперта, частая смена партнеров может привести к бесплодию, поскольку повышается риск заражения различными заболеваниями.