04 сентября 2025 в 17:51

США инвестируют почти $100 млн в искусственный интеллект для армии

Армия США заключила контракт на $98,9 млн для разработки боевого ИИ

Фото: Lance Cpl. Jeslianne Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухопутные войска США заключили договор с калифорнийским стартапом TurbineOne на внедрение технологий искусственного интеллекта для выполнения боевых задач, сообщает The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $98,9 млн (более 8 млрд рублей).

Программное обеспечение поможет обрабатывать разведданные, выявлять скрытые позиции и беспилотники противника на поле боя. ПО компании может работать на дронах, ноутбуках и смартфонах. По заверениям TurbineOne, время анализа данных с поля боя сможет снизиться с 20 часов до 20 секунд.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что конфликт на Украине оказал значительное влияние на развитие технологий искусственного интеллекта для ведения боевых действий. По его словам, процесс внедрения ИИ-разработок в различные виды вооружений сократился с десятилетий до месяцев. Такое мнение сейчас активно продвигается на Западе, добавил военэксперт.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов распорядился создать в войсках специализированную базу данных результатов поражений противника с применением беспилотников. Собранная информация будет аккумулироваться для последующего использования в системах искусственного интеллекта.

