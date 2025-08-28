В России создадут базу данных для анализа применения БПЛА

Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился создать в войсках специализированную базу данных результатов поражений противника с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Собранная информация будет аккумулироваться для последующего использования в системах искусственного интеллекта.

В военном ведомстве уточнили, что данное поручение уже выполнено в объединении группировки «Центр». Там был создан и наполнен соответствующий массив информации, а также апробирован специальный программно-аппаратный комплекс.

Внедрение комплекса позволяет увеличить эффективность применения БПЛА, — сообщили в военном ведомстве.

Новая система функционирует в автоматизированном режиме, осуществляя обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов. Министр обороны отметил, что при использовании программы накапливаются данные для искусственного интеллекта, подчеркнув, что «это пригодится».

Ранее в Минобороны сообщили, что в группировке войск «Центр» начали применять систему автоматического полета БПЛА без операторов. В ходе рабочей поездки Белоусову представили системы, обеспечивающие полностью автономную работу беспилотников и наземных робототехнических комплексов.