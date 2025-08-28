День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:10

В России создадут базу данных для анализа применения БПЛА

Белоусов распорядился создать базу данных поражений противника беспилотниками

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился создать в войсках специализированную базу данных результатов поражений противника с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Собранная информация будет аккумулироваться для последующего использования в системах искусственного интеллекта.

В военном ведомстве уточнили, что данное поручение уже выполнено в объединении группировки «Центр». Там был создан и наполнен соответствующий массив информации, а также апробирован специальный программно-аппаратный комплекс.

Внедрение комплекса позволяет увеличить эффективность применения БПЛА, — сообщили в военном ведомстве.

Новая система функционирует в автоматизированном режиме, осуществляя обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов. Министр обороны отметил, что при использовании программы накапливаются данные для искусственного интеллекта, подчеркнув, что «это пригодится».

Ранее в Минобороны сообщили, что в группировке войск «Центр» начали применять систему автоматического полета БПЛА без операторов. В ходе рабочей поездки Белоусову представили системы, обеспечивающие полностью автономную работу беспилотников и наземных робототехнических комплексов.

Россия
Андрей Белоусов
беспилотники
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может столкнуться с потоком автомобилей и электроники из Индии
В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи
Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке
Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?
В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»
В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста
В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА
Первый губернатор Смоленской области попал под поезд
Граница Украины не выдержала наплыва желающих уехать мужчин
Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках
Мать пловца Свечникова рассказала о его последнем сообщении перед пропажей
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом
В Минпросвещения открестились от новой школьной формы
«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг
Врач рассказала, как уберечь школьников от близорукости
Кардиолог назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.