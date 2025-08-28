День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:51

Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека

ВС России начали применять систему автоматического полета БПЛА без оператора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В группировке войск «Центр» начали применять систему автоматического полета БПЛА без операторов, сообщили в Минобороны России. В ходе рабочей поездки министру обороны Андрею Белоусову представили системы, обеспечивающие полностью автономную работу беспилотников и наземных робототехнических комплексов.

Специалисты показали министру уникальную систему, которая позволяет дронам, а также целым группам БПЛА, совершать полеты по заданным координатам без непосредственного участия оператора. Это расширяет возможности применения воздушных дронов в боевых условиях.

Также Белоусову представили инновационные наземные робототехнические комплексы. Эти машины разработаны для выполнения широкого спектра задач на линии боевого соприкосновения. Роботы способны эффективно доставлять материально-технические средства и провизию личному составу, проводить дистанционное минирование местности, устанавливать невзрывные заграждения, а также уничтожать укрепления и живую силу противника, используя кумулятивные заряды.

Ранее эксперт по связи Сергей Бескрестнов заявил, что ВСУ столкнулись с новой проблемой из-за расширения возможностей российских дронов-камикадзе. Речь идет о беспилотниках «Герань». В Минобороны России эти данные не комментировали.

Минобороны РФ
ВС РФ
БПЛА
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.