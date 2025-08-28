Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека

В группировке войск «Центр» начали применять систему автоматического полета БПЛА без операторов, сообщили в Минобороны России. В ходе рабочей поездки министру обороны Андрею Белоусову представили системы, обеспечивающие полностью автономную работу беспилотников и наземных робототехнических комплексов.

Специалисты показали министру уникальную систему, которая позволяет дронам, а также целым группам БПЛА, совершать полеты по заданным координатам без непосредственного участия оператора. Это расширяет возможности применения воздушных дронов в боевых условиях.

Также Белоусову представили инновационные наземные робототехнические комплексы. Эти машины разработаны для выполнения широкого спектра задач на линии боевого соприкосновения. Роботы способны эффективно доставлять материально-технические средства и провизию личному составу, проводить дистанционное минирование местности, устанавливать невзрывные заграждения, а также уничтожать укрепления и живую силу противника, используя кумулятивные заряды.

Ранее эксперт по связи Сергей Бескрестнов заявил, что ВСУ столкнулись с новой проблемой из-за расширения возможностей российских дронов-камикадзе. Речь идет о беспилотниках «Герань». В Минобороны России эти данные не комментировали.