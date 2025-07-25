На Украине признали неприятный факт о новой способности дронов ВС России

Вооруженные силы Украины столкнулись с новой проблемой из-за расширения возможностей российских дронов-камикадзе «Герань», сообщил эксперт по связи Сергей Бескрестнов. По его словам, сейчас беспилотники данного типа начали совершать сложные маневры. В Telegram-канале он отметил, что предсказывал такое развитие событий давно. В Минобороны РФ такие данные не комментировали.

Бескрестнов отмечает, что БПЛА научились уклоняться от дронов-перехватчиков ВСУ, снижая эффективность противовоздушной обороны. По словам эксперта, российская армия была готова к ряду контрмер и это только первые проявления.

Ранее стало известно, что в России выпускаются тысячи дронов-камикадзе «Герань». В настоящий момент план-график производства повышен в девять раз. БПЛА выпускаются на самом большом в мире заводе по созданию ударных беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских предприятий, которые выпускают дроны. Речь идет о производстве БПЛА «Герань», «Орлан-10», SuperCam и FPV-дронов.