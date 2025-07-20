Производитель дронов «Герань» бьет мировые рекорды по выпуску БПЛА

Тысячи дронов-камикадзе «Герань» выпускаются в России, план-график к настоящему времени повышен в девять раз, сообщил в эфире программы «Военная приемка» гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев. По его словам, речь идет о самом большом заводе на мировой арене по выпуску ударных БПЛА и самом секретном.

В свое время был план производить несколько тысяч «Гераней», сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось, — объяснил он.

В середине июня сообщалось о планах Пхеньяна направить в Россию 25 тысяч рабочих. Предполагалось, что они будут трудиться на производстве БПЛА в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. По словам источника, таким образом Северная Корея стремится укрепить свою армию: в обмен на рабочую силу корейские специалисты пройдут обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков ООО «Алабуга Машинери» и юрлиц, импортирующих компоненты для производства российских дронов. Под ограничения попали импортеры и поставщики комплектующих АО «Кронштадт» для производства ракет модели «Бандероль».