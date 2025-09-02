Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз Военэксперт Кнутов: развитие боевых ИИ-технологий резко ускорилось во время СВО

Конфликт на Украине оказал значительное влияние на развитие технологий искусственного интеллекта для ведения боевых действий, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, процесс внедрения ИИ-разработок в различные виды вооружений сократился с десятилетий до месяцев. Такое мнение сейчас активно продвигается на Западе, добавил военэксперт.

Ближайшая перспектива просматривается достаточно хорошо. Дроны будут все больше и больше вытеснять личный состав. Это касается и беспилотников, которые должны вести боевые действия с помощью искусственного интеллекта, так и беспилотников наземных, которые также используют искусственный интеллект. Безэкипажные катеры смогут самостоятельно обнаруживать корабли или другие водные цели противника и уничтожать их. Сейчас на Западе все больше и больше продвигается точка зрения, особенно среди военных экспертов, что боевые действия в зоне СВО играют колоссальную роль для развития искусственного интеллекта. В обычных условиях на это ушли бы десятилетия, а сейчас уходят месяцы и годы, — объяснил Кнутов.

Также военэксперт отметил, что фактор ускорения боевых ИИ-технологий тормозит процесс заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он пояснил, что оборонные компании не заинтересованы в завершении конфликта, так как в мирное время темпы развития технологий замедлятся.

Поэтому компании ВПК, особенно связанные с разработкой искусственного интеллекта, заинтересованы в продолжении боевых действий, поскольку темпы развития этих технологий идут в десятки раз быстрее, чем в мирных условиях. Многие западные политики предпочитают голосовать за военные действия, понимая, что за ними стоят крупные корпорации, связанные с искусственным интеллектом. Поэтому так сложно прийти к мирному соглашению, — отметил Кнутов.

Военный эксперт добавил, что предупреждения об опасностях искусственного интеллекта уже опоздали. Он подчеркнул, что ИИ-технологии уже применяются для уничтожения личного состава во время боевых действий.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что появление нового оружия, притом в довольно короткий срок, в условиях СВО вполне закономерно. Так он прокомментировал изготовление первой партии малогабаритных автоматов АМ-17 от концерна «Калашников».