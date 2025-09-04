Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 17:28

Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста

Киевское «Динамо» купило восхищавшегося Путиным футболиста Блэнуцэ

Владислав Блэнуцэ Владислав Блэнуцэ Фото: IMAGO/Anca Tepei/ТАСС

Футбольный клуб «Динамо» из Киева на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с румынским нападающим Владиславом Блэнуцэ. Отмечается, что футболист в социальных сетях выражал симпатию президенту России Владимиру Путину и телеведущему Владимиру Соловьеву.

Известно, что перед переходом в украинский клуб 23-летний Блэнуцэ забыл скрыть один из аккаунтов в соцсетях, в котором он репостил видео с Путиным и вырезки из шоу Соловьева. Киевляне уже заявили, что футболист «осознал свои прежние ошибки» и «гордится возможностью играть в Украине». Также они рассказали, что в ближайшее время Блэнуцэ лично обратится к украинцам и разъяснит свою позицию.

Ранее было возбуждено уголовное дело против тренера «Зенита» и бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука. Его подозревают в пособничестве России.

Сообщается, что претензии украинских силовиков связаны со сбором денег в пользу пострадавших в Курской области, который организовал тренер. Инкриминируемая Тимощуку статья предполагает до 12 лет лишения свободы.

футбол
Украина
Владимир Путин
Россия
