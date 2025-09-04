Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео

Житель Казани напал на девушку за рулем такси после ее попытки перестроиться в другой ряд, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». Инцидент произошел на глазах у пассажиров, которые записали происходящее на видео.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке трясет водительскую дверь, силой открывает ее и нецензурно высказывается. Оскорбляя девушку, он потребовал извинений.

Извиняйся, лошадь! — закричал агрессор.

