04 сентября 2025 в 19:03

Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео

В Казани мужчина напал на девушку за рулем такси и назвал лошадью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Казани напал на девушку за рулем такси после ее попытки перестроиться в другой ряд, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». Инцидент произошел на глазах у пассажиров, которые записали происходящее на видео.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке трясет водительскую дверь, силой открывает ее и нецензурно высказывается. Оскорбляя девушку, он потребовал извинений.

Извиняйся, лошадь! — закричал агрессор.

Суд в Индии приговорил таксиста к пожизненному заключению за изнасилование и жестокое нападение на 45-летнюю женщину. Водитель напал на пассажирку во время поездки, изнасиловал ее, избил палкой и, решив, что она мертва, выбросил на обочину, инсценировав ДТП. Пострадавшую позже нашли живой, она рассказала о случившемся брату, который обратился в полицию.

В здании Министерства образования Екатеринбурга до этого 20-летняя мать получила травмы после конфликта с другой посетительницей. Пострадавшая хотела перевести ребенка в другой детский сад и попыталась пройти в кабинет, попросив женщину пропустить ее на минуту. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

